Aldatıldı intikam almak istedi ama 'seri metrese' dönüştü!

Sevgilisi aldattı ve 26 yaşındaki kadın intikam almak için akılalmaz bir yola başvurunda hayatı tamamen değişti. Çıktığı yolda adına "seri metres" dediği bir tür eskorta dönüştü. İşte Lacey Joy'un akıllara zarar o hikayesi..

Aldatıldı intikam almak istedi ama 'seri metrese' dönüştü!

Sevgilisi aldattı ve 26 yaşındaki kadın intikam almak için akılalmaz bir yola başvurunda hayatı tamamen değişti. Çıktığı yolda adına "seri metres" dediği bir tür eskorta dönüştü. Sevgilisine ders vermek için için zengin bir adamla "intikam aldatmasına" girişen kadının hayatı değişti.

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Aldatıldı intikam almak istedi ama 'seri metrese' dönüştü!

FOTOĞRAFLARI GÖSTERİP SEVGİLİSİNDEN AYRILDI; Lacey Jay isimli kadın, kendisinden 10 yaş büyük biriyle ilişkiye girdikten sonra fotoğraflarını sevgilisine gösterdi ve onu terk etti. Erkek arkadaşının telefonunun şifresini kendisinden saklaması üzerine ondan şüphelendiğini anlatan kadın, sevgilisine durumu itiraf ettirip bir daha asla böyle bir şey yapmayacağının sözünü alsa da aynı şeyi tekrar yaşayınca intikam almak istemiş. Kendi yaşındaki erkeklerin hiçbirinin güvenilmez olduğunu ve kadınlara saygıları olmadığını söyleyen Lacey, kendisinden yaşca büyük erkeklerle beraber olmayı kafasına koymuş.

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Aldatıldı intikam almak istedi ama 'seri metrese' dönüştü!

İNTERNETTEN YAŞI BÜYÜK ERKEKLER BULDU; Genç erkekler bize cinsel ilişki objesi olarak bakıyor diye isyan eden kadın, evli insanlar için bir tanışma sitesi bulup internetten ona üye olduğunu ve yaşça büyük erkeklerle çıkmaya başladığını anlatıyor.

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Aldatıldı intikam almak istedi ama 'seri metrese' dönüştü!

ZENGİN HAYATTAN ETKİLENDİ; Gelen tepkiler karşısında şoke olan kadın, düzinelerce iyi görünümlü ve zengin yaşlı erkeklerden teklifler aldığını söylüyor. Sonunda 30'lu yaşların sonundaki Londralı evli bir borsacı ile dışarı çıkmaya karar veren kadın, zengin hayattan etkilenip bu şekilde bir hayat yaşamaya karar vermiş.

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