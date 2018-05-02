Aldatıldı intikam almak istedi ama 'seri metrese' dönüştü!

Sevgilisi aldattı ve 26 yaşındaki kadın intikam almak için akılalmaz bir yola başvurunda hayatı tamamen değişti. Çıktığı yolda adına "seri metres" dediği bir tür eskorta dönüştü. Sevgilisine ders vermek için için zengin bir adamla "intikam aldatmasına" girişen kadının hayatı değişti.

FOTOĞRAFLARI GÖSTERİP SEVGİLİSİNDEN AYRILDI; Lacey Jay isimli kadın, kendisinden 10 yaş büyük biriyle ilişkiye girdikten sonra fotoğraflarını sevgilisine gösterdi ve onu terk etti. Erkek arkadaşının telefonunun şifresini kendisinden saklaması üzerine ondan şüphelendiğini anlatan kadın, sevgilisine durumu itiraf ettirip bir daha asla böyle bir şey yapmayacağının sözünü alsa da aynı şeyi tekrar yaşayınca intikam almak istemiş. Kendi yaşındaki erkeklerin hiçbirinin güvenilmez olduğunu ve kadınlara saygıları olmadığını söyleyen Lacey, kendisinden yaşca büyük erkeklerle beraber olmayı kafasına koymuş.



