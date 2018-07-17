Aldatan karısına 'Gav.. mıyım lan ben' diye sordu aldığı cevapla dehşet saçtı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı. Katil koca, kendisini aldatan karısına 'Gav.. mıyım lan ben' diye sordu aldığı cevapla dehşet saçtı.

Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Özgür Okumuş, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavisi yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür Okumuş hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Twitter

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KATİL KOCANIN SÖZLERİ SAVCIYI ÇILDIRTTI: Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür Okumuş, eşini planlı şekilde öldürmek istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. Okumuş, eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi. Bunun üzerine söz alan Özgür Okumuş da, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" karşılığını verdi. Twitter

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'BURCU'YU İNFAZ ETTİN': "Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin öldürmek değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi. Twitter

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