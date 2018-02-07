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Alçak propaganda devam ediyor! Alman gazeteci...

Alçak propaganda devam ediyor! Alman gazeteci...

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 terörist öldürülürken, büyük kayıp veren örgüt Avrupa'dan destek almak için sivil yalanına sığınıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 18:20 - Güncelleme: 07-02-2018 00:20

AFRİN'i işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahları Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.

Bunun yanı sıra kendilerini sivil gibi göstermeye çalışan teröristler, harekata karşı propagandasını "Siviller öldürülüyor" üzerine kurmayı planlıyor.

SİVİL KIYAFETLİ SİLAHLI GENÇ KADINLAR

Alman Bild gazetesinin Afrin'deki muhabiri Julian Röpcke de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil kıyafetli 20'den fazla silahlı genç kadın saydım. Türkiye'nin öldürdüğü 'sivilleri' daha birçok haberde okuyacağız gibi gözüküyor" sözleriyle PKK'nın yalanını ortaya çıkardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Hiç 07 Şubat 2018 01:50 Arkasında abd israil olursa yapar

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