Alberth Elis'ten itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak güçlendiren Fenerbahçe'de gözler kanat transferine çevrildi. Bu pozisyon için adı geçenler arasında yer alan Alberth Elis, ülke basınına verdiği özel röportajda sarı-lacivertli takımla görüştüğünü itiraf etti.

Alberth Elis, özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtladı ve ''Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum'' ifadelerini kullandı. '