Alberth Elis'ten itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Honduraslı Alberth Elis, sarı-lacivertli ekibin kendisini istediğini söyledi.

Alberth Elis'ten itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak güçlendiren Fenerbahçe'de gözler kanat transferine çevrildi. Bu pozisyon için adı geçenler arasında yer alan Alberth Elis, ülke basınına verdiği özel röportajda sarı-lacivertli takımla görüştüğünü itiraf etti.

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Alberth Elis'ten itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Alberth Elis, özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtladı ve ''Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum'' ifadelerini kullandı. '

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Alberth Elis'ten itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Alberth Elis, ''Fenerbahçe'den transfer teklifi aldık. Şu anda kulüple görüşme hâlindeyiz. Sosyal medyadan 40 bin kişi Fenerbahçe'ye gelmem için bana mesaj gönderiyor.'' dedi.

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Alberth Elis'ten itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Fenerbahçe, Alberth Elis transferinde MLS ve Dynamo Houston'ı ikna etmeye çalışıyor.

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