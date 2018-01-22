Albayrak'tan Afrin açıklaması! Bu topraklar üzerinde plan yapanlar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih" töreninde önemli açıklamalar yaptı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak "Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Kahraman ordumuz Afrin'de cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru yürüyor. Kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları; İşte şehitler tepemizi boş bırakmayan şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz, kimsenin gözü arkada kalmasın. Bizler her şart ve koşulda şehit ailelerinin yanında olacağız.

ÖBÜR TARAFTA DA ŞAHİT EDECEĞİM

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Bu ülkenin başında öyle bir Cumhurbaşkanı var ki, buradaki aileler gibi aynı havayı ve imanı teneffüs eden bir Cumhurbaşkanı var bu ülkenin başında.Ben buna şahitlik ettim, en çok da buna 15 Temmuz gecesinde de şahitlik ettim. Öbür tarafta da şahitlik edeceğim ve diyeceğim ki "Bu ülkenin başında canını, gözünü kırpmadan feda etmeye hazır bir lider ve başkomutan vardır.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Kimsenin toprağında gözümüz yok. Cumhurbaşkanımız ne dedi "Bir gece ansızın geliriz" dedi. İşte "İnlerinize kadar gireceğiz" dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar da girdik. Kahraman ordumuz Afrin'de cesaret ve kararlılıkla hedeflerimize doğru yürüyoruz. Milli çıkar ne gerekiyorsa yaparız. Türkiye'nin güvenliğine yönelik bütün tehlikelere karşı büyük kararlılıkla devam edeceğiz. Bu dönemdeki mücadele tarihtekinden çok daha zor.

KİMSE TÜRKİYE'YE AKIL VERMESİN: Terör örgütü masum insanları her gün katletmeye devam edecekler. Bu konuda muhattaplarımızdan dürüstlük bekliyoruz. Kimse çıkıp Türkiye'ye akıl vermesin. Kimse kusura bakmasın bu ülkenin terörden canı yanıyorsa gereğini yapacaktır.

Milletçe bu süreçte nice büyük badireler atlattık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, siz şehit ve gazi yakınları olarak, her biriniz üstüne basa basa söylüyorum zaferle çıktık. Kim teröristlerin sözcülüğüne soyunuyor, milletin yanında duruyor hepimiz görüyoruz. Birileri de açıklama yapıyor "Endişeliyiz" diye. Kimse kusura bakmasın.

BU TOPRAKLAR ÜZERİNDE PLANLAR YAPANLAR...

Çocuklar silahlı militana dönüştürülürken neredeydiniz? Bizim mücadelemiz devam edecek. Bu topraklar üzerinde plan yapanlar bitmeyecek ama bu millet bu devlet Allah'ın izniyle kıyamete kadar sahip çıkacak.

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