Albayrak'a ekonomi teslim edilir mi?

‘Siyaset, seçimler, adaylar, Suriye’ derken ülkemiz adına son derece önemli bir başarı öyküsünü es geçiyoruz!..

O nedenle bir hakkın teslimini yapmalıyız…

Hakkı teslim edilecek adam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…

2018 Genel Seçimlerinin ardından kurulan 66. Hükümet'e Hazine ve Maliye Bakanı atanmasının ardından 'Bu yükü o kaldıramaz’ diyenleri mahcup ediyor…

Türkiye Cumhuriyetinin ABD kaynaklı en büyük ekonomik saldırısı karşısında adeta eline bırakılan saat ayarlı ekonomi bombasının sorumluluğunu yüklendiği günden bu yana kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin bir büyük başarı öyküsü yazıyor…

Önce o bombayı ‘İMHA’ etti…

Sonra ekonomiye ‘ÇELİK YELEK’ giydirdi…

İşte Türkiye’nin yoğun siyaset gündemi arasında hak ettiği yeri almadığını düşündüğüm bir Bakan gerçeğinin adı oluyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde böylesine önemli bir bakanlık görevini üstlenmesinin ardından Türk ekonomisinin saldırıya uğramaya başladığı günden bugüne kadar geçen süreçte ortaya koyduğu performans, takdire şayan…

Siyasi tartışmaların içine girmeden ülkesi için gece gündüz çalışıyor…

O şunu dedi, bu şunu dedi ,şu bunu dedi ye hiç bakmıyor..

Hakkını teslim etmek gerekir…

Geçen yıl eylül ayından bu yana yaşanan zorluklara hızlı bir şekilde müdahale ederek, ortaya koyduğu programla Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu gösterdi…

Bir 6 ay önceye bakın…

Bir de bugüne…

6 ay önce ülkede panik havası ile “bütçe disiplini”, “cari denge” ve “enflasyonla mücadele” endişeleri yaşanırken bugün bütün kaygılar giderilmiş durumda..

6 ayda bir büyük başarı öyküsü bu…

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6 ayda neler oldu?

Kara bulutlar dağıtıldı…

Bilanço güçlendi…

Bütçe disiplini yeniden sağlandı…

Cari açıkla mücadele başarı ile verildi...

Ocak ayına bakıldığında ihracat yükseldi, ithalat azaldı...

Türkiye’nin bütçe disiplinine devam edip etmeyeceği ve enflasyonla mücadele konusundaki tüm endişeleri tamamen ortadan kaldırdı…

Doların 7 TL’ye çıktığı ve 10 TL olacak diye panik havası estirildiği dönemi püskürtüp 5 TL seviyesine çekti…

Asgari ücretin işçinin mutlu olduğu rakama ulaşmasının yolunu açtı…

İşçinin, emeklinin, esnafın, üreticinin yüzünü güldüren müjdeler verdi…

Bitmedi…

Türkiye dünya geneline 20 binden fazla farklı ürün ihraç ederken, ihracatın da 35 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselmesinin yolunu açtı.

Güçlü ve somut adımlarının bu yıl görüleceği küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattı.

KOBİ’ler ve esnaf için gerek yapılandırmalar gerekse yeni kredi ve destek paketleriyle ilgili maliyetleri çok ciddi bir şekilde aşağıya çekti. Kredi maliyetlerini düşürmek için sadece faizlerde son bir, iki ayda 10 puanın üzerinde bir iyileştirme sürecini ortaya koydu…

Bir yıllık tahvil faizi ocak ayı başında yüzde 27 seviyesindeyken ayın 15’indeki ihalede yüzde 18,98’lere düştü...

Daha üç ay önce ne konuşuluyordu 40-50’ler. 40’lar, 30’lar, 20’ler, 10’lara düştü. “Yetmez. İnşallah bunu tek haneli rakamlara düşüreceğiz” diyor...

Benzin fiyatlarında indirimler gelmeye başladı. En son dün 17 kuruş indirim yapıldı..

Ekonominin nasıl düzlüğü çıkmaya başladığını gösteren haber dün geldi. Borsa 8 ay sonra en yüksek kapanışı gerçekleştirerek rekor kırdı..

'Berat Albayrak'a ekonomi nasıl teslim edilir, ne yapacak? 'diyenler sesim geliyor mu?

Beyler 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz'

Tablo ortada...

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Milletin derdini çok iyi bilen ve onların içerisinden gelen, yüzünü ABD’ye, AB’ye değil millete çeviren, bu ülkede siyaset değil ülkesinin refahı için çalışan bir Bakan gerçeği bu…

Kim ne derse desin Berat Albayrak ekonomik savaştan alnı açık şekilde çıkmayı başararak, ekonomide sessiz devrim gibi bir büyük başarı öyküsü yazıyor…

Ekonominin tüm paydaşlarını rasyonel bir politikayla yönetirken, sadece son çeyrekte faiz giderlerinden 3 milyar liraya yakın tasarruf elde edip, geçen yıl eylül ayında ortaya koyduğu “Yeni Ekonomi Programı (YEP)” ile bütün endişeleri ortadan kaldırarak Türk ekonomisini yeniden hayata döndürmeyi başardı…

Öyle bir başarı öyküsü ki bu…

Bu yazıyı yazmamın nedeni ne yazık ki ülkenin seçim gündemi nedeniyle gözlerden kaçan Davos zirvesinde Bakan Albayrak'ın bıraktığı iz oldu..

Davos’taki 49. Dünya Ekonomik Forumu’nda “Gelişmekte Olan Piyasalar Görünümü” konulu oturumda Türk ekonomisine saldırılara karşı müthiş bir ekonomik koordinasyon aklıyla hareket edip, Türkiye’de reel ekonominin çok güçlü cevap vermesini gururla anlattı...

Ve başı dik çıktı...

Dedi ki;

“Türkiye birçok ülkenin ve kurumun beklentisinin aksine birkaç yıl bile değil belki bundan çok daha kısa sürede bu süreci bertaraf edip toparlanmayla, realist bir sisteme girdiğini gösteriyor. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin, beklenenden daha hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan, mayıs ayına hızlı döndüğümüzü gösteriyor. Bu iyileşmenin ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kredi piyasasındaki canlanmayla birlikte ekonomideki toparlanmanın çok daha hızlı şekilde hayata geçeceğini düşünüyoruz”

İşte Türk ekonomisinin nasıl yeniden rayına oturtulduğu Bakanın bu cümlelerinde saklı..

Daha dün bu ülkede ve ülke dışında özelliklede Bakan Albayrak'a karşı algı operasyonu yaparak 'EKONOMİ BATTI' diyenler bugün nerede ne düşünüyor diye merak ediyorum..

Yerli ve Milli...

Sakin ama hırslı..

Sabırlı ama çabuk yol alan...

Tutarlı ve kendinden emin…

Kararlı ve azimli…

Güven aşılayan...

Bir bakan gerçeği karşımızda...

Warner Bennis der ki;

“İşi doğru yapana yönetici; doğru işi yapana lider denir.”

İşte Berat Albayrak sessiz ve sakin bir şekilde duruşu ve icraatları ile geleceğin vizyonunu çizerken “İşi doğru yapan yönetici” profilini bugün “Doğru işi yapana lider” konumuna taşıyor…

Bakın bir liderin başlıca fonksiyonu şartlar ne olursa olsun ümitleri canlı tutmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu her koşulda, her zor şartta başarabilen bir lider olduğunu göstererek örnek olmuştur. Bakan Albayrak da ekonomideki krizin başından beri milletine karşı ümitleri canlı tutmaya çalışan bir bakan olarak milletinin karşısında bugün…

Şöyle bir düşünün…

Karamsarlığın ortadan kalkmaya başladığı bugünlerin ardından 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerden sonra, Türkiye’nin seçimsiz bir 4 yıllık döneme gireceğini düşündüğümüzde, kazanımlarımızın çok daha etkin ve güçlü olacağı bir gerçektir!..

İnşallah çok daha güzel günler Türkiye’yi bekliyor.

O nedenle Türkiye’nin içten ve dıştan saldırıya uğradığı bir dönemde gemisini limana sağ salim demirleyip, örnek alınacak bir “Ekonomik koordinasyon aklı” ortaya koyması takdire şayandır…

Hele, hele o 'Ekonomik Koordinasyon aklı' nı İngiliz’den, Alman’dan, Amerikalıdan değil; milletinden, ülkesinin milli dinamiklerinden alan Albayrak'ın sesiz bir şekilde bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam etmesi ülkenin bir ekonomi lideride kazanımı anlamıda taşıyacaktır...

Davos zirvesinde dostta düşmanda bunu gördü…

Üstat Necip Fazıl’ın başarı üzerine şu sözü unutulmazdır..

‘Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım’

Allah 'Karınca' gibi çalışıp dev eserler bırakmak için dur durak demeden çalışan Bakan Albayrak’ ın yardımcısı olsun, yolunu açık etsin...