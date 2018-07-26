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Albayrak resmen açıkladı! Dev paket tamam

Albayrak resmen açıkladı! Dev paket tamam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 19:16 - Güncelleme: 26-07-2018 19:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, mayıs ayında  gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları  için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık  kredi paketinin tamamlandığına dikkati çeken Albayrak, "Emeği geçen herkese  teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin  Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki  enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında  görüş alışverişinde bulunmuştu.

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  • Misafir 26 Temmuz 2018 19:30 Türkiye'de masum insanlar büyük acılar çekiyor!.Milletvekilleri derhal serbest bırakılmalı

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