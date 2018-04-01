  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Albayrak müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor!

Albayrak müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, Salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-04-2018 18:16 - Güncelleme: 01-04-2018 18:16

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  AK Parti Bakırköy 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 15 Temmuz ile birlikte başka bir döneme girdiğini söyledi.

Yerli kömür üretiminde yeni hedefler koyduklarını ve 2019'da yerli kömür üretimini 100 milyon tonun üzerine çıkaracaklarını ifade eden Albayrak, 2020'lerin Türkiye'sinde bu rakamın 200 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti.

Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yerli kömürle ilgili söylemlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Yerli ve milli kaynak diyorsunuz, adam Zonguldak'a gidiyor, ortalığı ayağa kaldırıyor. Eskişehir'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında yerli kömürle ilgili eylemlerde teşkilatlarıyla birlikte ayağa kaldırıyor. Bu ne yaman çelişkidir, bu ne akıl tutulmasıdır? Akıl mı var, yok mu artık onu siz sahada görüyorsunuz. Türkiye'de yerli kömür üretimiyle hem dışa bağımlılık, hem cari açık, hem dövizin ülke dışına çıkmaması için bütün bu alanlarda adım atacağız diyoruz. Samimiyetsiz, yalan siyaseti, insanları kandırmaya yönelik siyasetin karşılığını yine seçimde alacaklar. Biz bunları görüp anlatacağız."

"PUTİN'İN DE KATILIMIYLA SALI GÜNÜ TEMEL ATILACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

"MİLLİ VE GAYRİ MİLLİ OLANIN MÜCADELESİ"

Türkiye'nin tüm bunlara rağmen emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davayı yüklenerek yola çıktığında 10,8 milyon kişinin teveccühünü kazanarak oyunu aldığını ve bugün gelinen noktada 25-26 milyon kişinin desteğiyle AK Parti'nin ilerlediğini dile getirdi.

Albayrak, AK Parti'nin kaderinin bu ülkenin kaderi olduğuna dikkati çekerek, "AK Parti olarak biz 'Bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderidir' şuuruyla bu ülkeye her zamankinden daha çok sahip çıkmak için daha çok çalışmak zorundayız. Cumhuriyete de biz sahip çıktık, çıkacağız. Ülkeye de demokrasiye de böyle bakacağız" ifadelerini kullandı.

Birilerinin böyle bir derdinin olmadığını dile getirerek, "Görüyorsunuz Afrin'i. Yedi düvele savaş veriyoruz. Adamlar terör örgütünün ocağına ne taşıyor? Görüyorsunuz değil mi? Bu artık yerli ve milli olanlarla gayri milli olanların mücadelesidir. Çok net. Bunu görmemiz lazım. AK Parti, Türkiye mozaiğidir, Türkiye'nin merkez partisidir. Tek milletin, bayrağın, vatanın ve devletin kucaklaştığı partidir. Gördük, evvelki gün yüzde 7,4 büyüme ile dünya rekoru, ihracat rakamları 160 milyar doları buldu, rekor. 'Savaş, kriz, kıyamet' diyorlar ama Allah'ın izniyle bu yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağımız altın bir yıl olacak inşallah" diyerek konuşmasını tamamlandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Albayrak müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 01 Nisan 2018 19:01 Emeklilere intibak zamı, ihtiyaç var,

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro