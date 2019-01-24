Albayrak: '2019 bütçesi çok daha rahat bir bütçe olacağını öngörüyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Albayrak, "2019 ilk çeyreğini birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız" dedi. Ardından Davos ziyareti kapsamındaki görüşmelerin pozitif etkisinin son bir iki gündür piyasalarda görüldüğünü belirtti.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gayet başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik

Davos'ta küresel eko sistem açısından ortak hareket etmenin ne kadar hayati olduğu, Türkiye açısından bakıldığında özellikle 2018 yılında ve darbe başta olmak üzere, Irak ve Suriye'de yaşanan süreçlerin Türkiye'de oluşturduğu süreçlerin bertaraf edilmesi konusunda bir kez daha teyid edildiği, takdir edildiği gayet başarılı bir Davos ziyareti ziyareti gerçekleştirdik.

Birçok kişide şunu gördük ki, süreçlerden Türkiye'nin çok güçlü bir refleks göstererek başarılıbir şekilde bu politikalar doğrultusunda ne kadar olumlu başarılı bir setiyle karşı karşıya kaldık ve övgü aldık.

Siyasi olarak birçok ülke muhatabımız, mevkidaşımızla, Almanya, Rusya, Danimarka olsun birebir yüzyüze görüşme fırsatımız oldu.

Önümüzdeki Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız.

Muhtemelen ilk baharda Almanya seyahatimiz gerçekleşecek.

Türkiye'nin içinden geçtiği tüm bu süreçlerde her geçen gün teker teker hayata geçirmesiyle bu güven ortamının makro ve mikroya yansıması açısından, Türkiye açısından, paydaşları açısından güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizebilirim.