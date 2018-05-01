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Albay Erdal Eren'le ilgili bomba iddialar! Akçeli işler...

Albay Erdal Eren'le ilgili bomba iddialar! Akçeli işler...

Tekirdağ İL Jandarma Komutanı iken KAsım ayının sonunda ani bir kararla emekliye sevkedilen Albay Erdal Eren'in akçeli işleri nedeniyle emekli edildiği ortaya çıktı. İşte Albay Erdal Eren'in akçeli işleri...

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 08:45 - Güncelleme: 01-05-2018 10:08

TEKİRDAĞ eski İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren hakkındaki iddialarla çalkalanıyor. Avukat Erdal Eren'in, "Vatanını seven birkaç kişi" başlığıyla bir ihbar mektubuna imza atan bir grup esnafın iddiaları üzerine emekli edildiği ve hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. 

Sabah gazetesinin haberine göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile iş yapan bazı esnaflar, geçen yıl kaleme aldıkları ihbar mektubunda, Albay Eren'i Jandarma Genel Komutanlığı'na ihbar etti.

İŞTE O SUÇLAMALAR... Mektupta, Eren'in 2015- 2017 arasında devletin imkanlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak birçok gayrimenkul alıp sattığı, çok pahalı bir arabayı ruhsatsız çalışan bir tuğla fabrikasının sahibinden çok ucuza alarak bunun karşılığında bu fabrikaya göz yumulduğu, yine Tekirdağ'ın değişik bölgelerinde mesken, arazi ve araç alıp sattığı, devletin görev için tahsis ettiği araçları kendisi ve ailesinin özel işlerinde kullandığı, esnaflardan "geri ödemek" şartıyla para alarak ödemediği gibi bir dizi yolsuzluğa imza attığı ileri sürüldü.

EMEKLİYE SEVK... Albay Eren hakkında "Görevi kötüye kullanma ve Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle 20 gün önce dava açıldı. Yolsuzluk iddiaları üzerine Albay Eren, 2017 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrılarak emekliye sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 10:15 Mafyanın avantasına engel olanlar karşı uyguladığı iftira atarak görevden aldırma olmasın.Yerine gelenin yapacağı icraata dikkat etmek lazım.

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