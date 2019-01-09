Alanya'ya Rus asıllı kadın belediye başkan adayı

Alanya'ya yenilik ve değişim kazandırmak için yola çıktığını söyleyen Çetinkaya, "Türkiye'de kim olduğunuzun ve adınızın, başarılı olma konusunda hiçbir engeli yok. Ben de bunun örneklerinden biriyim. Benim hikayem büyük Türkiye ve Alanya'nın hikayesinin küçük bir parçası. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye'nin gücü bütün insanların eşit olduğu bir temele dayanır. Biz düşündüğümüzü söyleyebilir, istediğimizi yapabiliriz. Hayatımızı daha iyi hale getirmeye cesaret edebiliriz. Cesaret edeceğiz ve yaşantımızı daha değerli hale getireceğiz. İnsanlar belediyenin daha iyi hizmet verebileceğini de biliyor ve bu seçeneği istiyor. Alanya'ya biz bu seçeneği veriyoruz. Bu seçeneği sunarak, hizmet için sahaya çıktık" diye konuştu.