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Alanyaspor'dan Beşiktaş'a şok suçlama! Karşılıksız çek...

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a şok suçlama! Karşılıksız çek...

Alanyaspor, Vagner Love'ın taksidi için düzenlenen çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlattı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 19:34 - Güncelleme: 02-11-2018 20:02

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı golcü Vagner Love için gelen çekin karşılıksız çıktığını ve siyah beyazlılar için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza’nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kemal 02 Kasım 2018 20:08 gonul isterki yabanci yatirimcilar 1 ton para getirip bu takimlari satin alsin ayaga kaldirsin, fakat batik turk takimlarina kimse 5 kurus yatirim yapmaz.

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