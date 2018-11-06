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Alanyaspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlardan sonra Alanyaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 16:49 - Güncelleme: 06-11-2018 16:49

Süper Lig'de bir ayrılık daha. Sivasspor'da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor da , Teknik direktör Mesut Bakkal'ı görevden aldı.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi.

SÜPER LİG'E HOCA DAYANMIYOR
Süper Lig'de 11 hafta sonunda görevinden olan teknik direktör sayısı 7'ye çıktı.

Phillip Cocu (Fenerbahçe)
Safet Susic (Akhisarspor)
Mehmet Altıparmak (Erzurumspor)
Kemal Özdeş (Kasımpaşa)
İbrahim Üzülmez (Rizespor)
Tamer Tuna (Sivasspor)
Mesut Bakkal (Alanyaspor)

Sivasspor'da Tamer Tuna istifa etti

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 0661 06 Kasım 2018 17:09 trabzonsporu yenen iflah olmuyor. markettin şimdi tam bakkal oldun.

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