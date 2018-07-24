Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

Hava sıcaklığının 33, nemin ise yüzde 65 oranında ölçüldüğü Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahilleri doldurdu. Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarına gelen tatilciler, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler şezlongda ve kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih etti.
Özellikle Rus ve Alman turistlerin akın ettiği Alanya'da plajlar ve sahiller doldu taştı. Tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarıp bol bol yüzüp eğlendi. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti.
İşte Alanya plajından tatil manzaraları...
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