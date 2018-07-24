Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

Hava sıcaklığının 33, nemin ise yüzde 65 oranında ölçüldüğü Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahilleri doldurdu. Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarına gelen tatilciler, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler şezlongda ve kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih etti.



