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Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın

Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sezon dolayısıyla kapalı olan 4 yıldızlı 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:13 - Güncelleme: 31-10-2018 09:13

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Grand Santana Otel'in giriş katındaki mutfak ve restoran bölümünde, saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçradı.

OTELİN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otelin mutfak ve restoran bölümünün yanı sıra 1 ve 2. katları, kullanılamaz hale geldi. Otelin üst katları da dumanla doldu. Sezon dolayısıyla kapalı olan otelde boş olması, olası bir faciayı önledi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • 31 Ekim 2018 10:32 Duman da bir yüz gördüysem,bana neeeeeeeee

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