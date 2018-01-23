Alain Delon'un vasiyetine tepki yağdı

Alain Delon'un vasiyetine tepki yağdı

Ölümünden sonra çok sevdiği köpeği Loubo’nun uyutulmasını isteyen ünlü yıldız Alain Delon'a tepki yağdı. Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un “Paris Match”a verdiği röportaj başta hayvanseverler olmak üzere pek çok hayranı tarafından da tepki aldı. Alain Delon ölümü halinde çok sevdiği köpeği Loubo’nun uyutulmasını istedi. Hayatında 50 kadar köpek besleyen 83 yaşında ki yakışıklı aktörün bu isteğine hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

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Alain Delon'un vasiyetine tepki yağdı

Hayvanseverler Delon'a vasiyetini değiştirmesi için baskı yapacaklarını açıkladılar. Alain Delon 3 yaşındaki Belçika Malinois cinsi çoban köpeği Loubo’ a çok bağlandığını ve ölümü halinde can dostunun fazla yaşayamayacağını bildiği için vasiyetine veterinerlerden cenazesi kaldırılmadan uyutulmasını isteğini söyledi. Bugüne kadar Douchy’de ki çiftliğinde 50 kadar köpek besleyen Alain Delon 35 köpeği için mezarlık yaptırmıştı.

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Alain Delon'un vasiyetine tepki yağdı

“Her geçen gün ölümü daha çok düşünüyorum. Çocuğum gibi sevdiğim köpeğim benden sonra çok uzun yıllar yaşayabilir. Ama onun her gün mezarıma gelip bir umutla nöbet tutmasına dayanamam. Bu nedenle öldüğümde veterinerimin onu kollarımın arasında iğneyle uyutup gömülmesini vasiyetimde yazdım. Tek ricam insanların beni anlaması.” Röportaj yayınlandıktan sonra hayvanseverler sosyal medyada Alain Delon’un geçmişteki rol arkadaşı Brigitte Bardot’un da tepki gösterip vazgeçirmesi için aktörü ikna etmesini istediler.

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Alain Delon'un vasiyetine tepki yağdı

Ölümünden sonra çok sevdiği köpeği Loubo’nun uyutulmasını isteyen ünlü yıldız Alain Delon'a tepki yağdı. Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un “Paris Match”a verdiği röportaj başta hayvanseverler olmak üzere pek çok hayranı tarafından da tepki aldı. Alain Delon ölümü halinde çok sevdiği köpeği Loubo’nun uyutulmasını istedi. Hayatında 50 kadar köpek besleyen 83 yaşında ki yakışıklı aktörün bu isteğine hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

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