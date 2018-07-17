Alacaklı olduğu müteahhitin evinin önünde kokunç olay

Olay, saat 07.30 sıralarında, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi Kula Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi inşaat kalıp ustası Hüseyin K., iddiaya göre, alacağının olduğu müteahhit S.Ç.'nin evinin önüne geldi.

S.Ç.'yi evde bulamayan Hüseyin K., yanında getirdiği pompalı tüfeği göğsünün sol tarafına dayayıp, ateşledi. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler, Hüseyin K.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüseyin K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin K.'nin cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1 HAFTADIR ORTALIKTA YOK

Müteahhit S.Ç.'nin, Hüseyin K.'den 170 bin lira borç aldığı ve 1 haftadır ortalarda görünmediği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.