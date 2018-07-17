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Alacaklı olduğu müteahhitin evinin önünde kokunç olay

Alacaklı olduğu müteahhitin evinin önünde kokunç olay

İZMİR'de, inşaat kalıp ustası Hüseyin K. (46), alacağının olduğu müteahhitin evinin önünde, göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 13:47 - Güncelleme: 17-07-2018 13:47

Olay, saat 07.30 sıralarında, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi Kula Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk sahibi inşaat kalıp ustası Hüseyin K., iddiaya göre, alacağının olduğu müteahhit S.Ç.'nin evinin önüne geldi.

S.Ç.'yi evde bulamayan Hüseyin K., yanında getirdiği pompalı tüfeği göğsünün sol tarafına dayayıp, ateşledi. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler, Hüseyin K.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hüseyin K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin K.'nin cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1 HAFTADIR ORTALIKTA YOK
Müteahhit S.Ç.'nin, Hüseyin K.'den 170 bin lira borç aldığı ve 1 haftadır ortalarda görünmediği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 14:29 bu mütayitler neden inşaatlarını tamamlamazlar belediyeler neden kontrol etmez vergiye gelince vatandaştan alıyorlar mütayit iskan almadan inşaatı bırakıyor belediye 2 tane dairesini iskan ve vergiler için şerh koysa mütaitlerde inşaatı yarım bırakmaz vatandaşlarda magdur olmaz iskana gidiyorsun mütayitin borcu var diyor bocu varsa sen belediyesin mütayitten alacagını alamıyorsan günahsız daire sahibine iskanı neden vermiyorsun vatandaşın suçu ne borcu varsa mütayiti bul adamlar yarım bırakıyor başka inşaat yapıyo borcunu bitirip iskanı almadan bina yaptırma saygılar

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