Alacaklı olduğu kişiyi tüm şehre böyle rezil etti

İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu. Bir yıldan beri parasını alamadığını söyleyen Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı. Bununla da yetinmeyen Aslan, eline aldığı hoparlör ile dolandırıldığını duyurdu.