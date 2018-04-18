Alacaklı olduğu kişiyi tüm şehre böyle rezil etti

ADANA'da Osman Aslan (54), kamyonetinin üzerine pankart asıp, eline aldığı hoparlörle kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişinin adını söyleyerek kenti dolaştı.

Alacaklı olduğu kişiyi tüm şehre böyle rezil etti

İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu. Bir yıldan beri parasını alamadığını söyleyen Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı. Bununla da yetinmeyen Aslan, eline aldığı hoparlör ile dolandırıldığını duyurdu.

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Alacaklı olduğu kişiyi tüm şehre böyle rezil etti

HOPARLÖR ALIP, DOLAŞTI: Özellikle M.K.'nin oturduğu sokakta gün boyu dolaştığını ve dolandırıldığını anlattığını söyleyen Aslan, "Başka çarem kalmadı. Beni dolandırdı paramı istiyorum, alamıyorum. Emniyet müdürüm, bana yardım edin" dedi.

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Alacaklı olduğu kişiyi tüm şehre böyle rezil etti

Parasını almak için çok uğraştığını ancak başarılı olamadığını aktaran Aslan, "Annesinin yanına gittim olmadı. Tüm akrabalarına ulaştım, bir sonuç alamadım. Ölürse yine elime hoparlör alıp cenazesinde bağırarak hakkımı helal etmiyorum diyeceğim" diye konuştu.

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Alacaklı olduğu kişiyi tüm şehre böyle rezil etti

Üstünde pankart bulunan kamyoneti durduran polisler ise Aslan'ın eylemini sonlandırmasını istedi. Pankartı indiren polisler, Aslan'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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