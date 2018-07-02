Alaattin Çakıcı'nın hastalığı ne? Karar yazarlarına ikinci şok!

KIRIKKALE Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde olması gerekirken Kırıkkale Hastanesi'nde kalan Alaattin Çakıc, bu kez hastalığı ve sağlık raporuyla gündemde. Çakıcı'ya verilen 22 Haziran tarihli raporla süresiz ziyaretçi izni tanınmıştı ve gerekçe olarak 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı gösterilmişti.

Peki Alaattin Çakıcı'nın ölümcül risk taşıyan hastalığı ne? Bu konuda yaptığı son açıklamayı twitterdan yayınlatan Alaattin Çakıcı, hastalığının 6 ayrı hastane tarafından tespit edildiğini söyledi. 3 tanesi Keskin Cezaevinde olmak üzere 5 kez kalp krizi geçirdiğini belirten Çakıcı, özel bir hastanede bypass olduğunu belirtti.

Burnumdan gırtlağımdan 25 torba kan geldi:

Çakıcı'nın açıklamasında 'burnumdan, midemden ve gırtlağımdan gelen 25 poşet kan hala mevcuttur. Buna rağmen hastalıklarıma sığınıp tahliye talep etmedim' dedi. Çakıcı twitter hesabından şunları yazdı:

-'Hiç kimse ortalığı karıştırmasın. Ben mahkum adamım. Rabbim bana ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşayacağım. AF talebim yoktur, asla olmadı! Cumhur İttifakı’na karşı olan eski cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak birçok kişiyi affetti. Bunlardan biri KOAH sebebiyle tahliye oldu. Kriminal suçluyum ama doğduğum günden beri vatanıma düşüncede bile ihanet içerisinde olmadım. Amaçları benim üzerimden Cumhur İttifakını delip acaba İyi Parti, CHP, ufak bir olasılıkla HDP ile iktidar olur muyuz düşüncesinde olan küçük beyinlilere soruyorum.'

Hakaretler devam ederse eyleme dönüştürebilirim : 'Bu ülkede bugüne kadar ne suç işlemişsem, bedelini ödedim ve cezasını çektim" diyen Alaattin Çakıcı mektubunda Karar Gazetesi için ayrı bir bölüm de açtı. Çakıcı şunları söyledi: "Karar denen gazete bunu bir hakaret olarak algılayıp, şahsıma 'küstah' kelimesini kullandığı için vermiş olduğum cevap doğal hakkımdır. Demirden korkan trene binmesin. Hakaretler devam ederse, gerekirse eyleme dönüştürebilirim.'

Alaattin Çakıcı'nın tartışılan raporu: Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı yazılıyordu. Raporda bu gerekçelerle Çakıcı'ya süresiz ziyaretçi izni verilmesi gerektiği belirtilmiş ve şöyle yazılmıştı:

-“Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

Çakıcı'nın twitterdan yayınlanan mektubunun hastalık kısmı şöyle: