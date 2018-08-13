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Alaattin Çakıcı’nın adamlarına operasyon

Alaattin Çakıcı’nın adamlarına operasyon

KIRIKKALE’nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevinden bu sabah Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Alaattin Çakıcı’nın adamlarına operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Çakıcı’nın avukatının da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 20:04 - Güncelleme: 13-08-2018 20:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun’un yürüttüğü soruşturma kapsamında Alaattin Çakıcı’nın adamlarına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatı üzerine Kırıkkale ve Ankara’da çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında Çakıcı’nın avukatının da aralarında bulunduğu 17 adamı gözaltına alındı.

Çakıcı’nın adamlarının Kırıkkale’de ev tuttukları, burada işadamı ve esnafa baskı uygulayarak haraç topladıkları iddialarına da yer verildi.

SİNCAN’A NAKLEDİLMİŞTİ

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hazırlanan süresiz sağlık raporuyla gündeme gelen Alaattin Çakıcı bu sabah 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

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