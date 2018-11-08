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Al Jazeera'den dehşete düşüren Cemal Kaşıkçı iddiası!

Al Jazeera'den dehşete düşüren Cemal Kaşıkçı iddiası!

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Al Jazeera incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurdu. Türkiye'deki Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan haberde, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 12:49 - Güncelleme: 08-11-2018 12:49

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini itiraf ettiği olay için gündemi sarsan iddiayı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ortaya attı.

Al Jazeera televizyonu, Türkiye'deki bir Başsavcılık kaynağına dayandırdığı haberinde, incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurdu. Başsavcılık kaynağı, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun konsolosun evinde tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı.

HİDROFLORİK ASİT NEDİR: Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır.

Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timi daha önce de cinayet işlemiş

Cemal Kaşıkçı cinayetinde skandal gelişmeler gizlice şifrelemişler...

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 08 Kasım 2018 13:27 Bence vücudunu erittiler fakat sadece kafasını selaman'a götürdüler...söylentilere göre bana onun kellesini getirin demiş. Büyük olasılıkla kafasınıda büyükelçi götürdü...

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