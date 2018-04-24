'Akvaryum Adam' sudan rekorla çıktı! 30 saat 20 dakika...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada 'Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan' unvanını elde eden Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu tam iki kat geliştirdi.
NORVEÇLİ SPORCUNUN REKORUNU 2'YE KATLADI: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan Salı günü 03.11'de rekorun yeni sahibi olmuştu. Suyun altında kendisini oldukça rahat hisseden Karabay, rekoru önce 23 saat 4 dakikaya çekerken daha sonrasında 30 saat 20 dakikaya çıkarma kararı aldı.
Bugün 18.20 itibarıyla sudan çıkan 'Akvaryum Adam' böylelikle Norveçli sporcunun 15 saat 10 dakikalık rekorunu 2'ye katlamış oldu.
ISITMASIZ ELBİSE İLE 30 SAAT 20 DAKİKA: 'En uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunun önceki sahibi 15 saat 10 dakika ile Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'di. Ancak Norveçli sporcunun 22 Ekim 2016 yılında kırdığı rekor sırasında soğuk suya girdiğinde vücudunda özel bir ısıtma sistemi olduğu ifade edildi.
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