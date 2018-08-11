Akşener'den Trump'a 'Hürriyet Anıtı' tweeti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Trump'ın küstah Türkiye kararını eleştirdi. Trump'ın, Türkiye'nin ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına uygulananan gümrük vergisini arttıracaklarını açıklamasına Twitter üzerinden "Sayın Başkan, ‘Hürriyet Anıtı’nızın parasını veren bir milletin ‘Hürriyet’ine kastediyorsunuz!" sözleriyle cevap verdi.
Meral Akşener'den dolar açıklaması hükümetin yanındayız!
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İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
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