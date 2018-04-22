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Akşener'den transfer sonrası ilk sözler

Akşener'den transfer sonrası ilk sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, istifalarla ilgili olarak konuştu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tavrın her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 22:22 - Güncelleme: 22-04-2018 22:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den partisine geçen milletvekilleriyle ilgili ilk kez konuştu. Akşener, CHP liderinin tavrının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyerek, kararı "demokratik bir tavır" olarak nitelendirdi.

Akşener, yazılı açıklamasında, demokrasiyi ahlak, hukuk ve erdemliler rejimi olarak nitelendirdi.

İYİ Parti'yi seçimlere sokmama teşebbüsü olduğunu ve bunun demokrasiye saldırı anlamına geldiğini savunan Akşener, "Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener daha önce 'İşimiz olmaz' demişti!

"DURUN DAHA YENİ BAŞLADIK"

Akşener, yola çıktıkları günden bu yana sürekli önlerine engeller çıkarıldığını ileri sürerek, "Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık." ifadesini kullandı.

CHP HEYETİNDEN İYİ PARTİ'YE ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Akşener ile görüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 23:32 Cumhuriyet yolunda sevgi, barış, kardeşlik, dostluk ve adalet bizimle olsun!....... Hayırlı olsun!......

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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