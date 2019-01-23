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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Abdullah Gül için çalışan CHP'liye...

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Abdullah Gül için çalışan CHP'liye...

Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun Üsküdar için, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için çalışan Mehmet Bekaroğlu'nu aday göstermek istemesi üzerine, "Abdullah Gül için çalışan CHP'liye oy vermem" dediği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 12:09 - Güncelleme: 23-01-2019 12:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde ittifak çalışmalarında Üsküdar'daki aday üzerinde anlaşamadıkları ileri sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, Üsküdar'da oy kullanacak olan Akşener'in, CHP'nin Üsküdar'da aday göstermeyi düşündüğü Mehmet Bekaroğlu'na oy vermeyeceğini aktardığını iddia etti.

"Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için uğraş veren Bekaroğlu’na zaten tavırlı olan Akşener’in tepkisi gecikmedi" diyen Sarıkaya, Akşener'in ve İYİ Parti'lilerin, Bekaroğlu'nun adaylığı netleşirse, Üsküdar için oy vermeyeceğini ifade etti.

Bu tavırdan sonra konunun yeniden iki lider arasında müzakere edildiğini belirten Sarıkaya, "Beklenti Bodrum modelinin Üsküdar’da da uygulanması, ancak bu kez İYİ Parti ile CHP’nin belirlediği bir ismin CHP listesinden gösterilmesi yönünde…" dedi.

AKŞENER ÜSKÜDAR'DA OY KULLANACAK: İki liderin de kurmaylarına aktardıklarından yansıyan bilgilere göre, Akşener’in oyunu evinin bulunduğu İstanbul Üsküdar’da kullanacağını anımsattığını belirten Sarıkaya, Kılıçdaroğlu’nun bunun üzerine Üsküdar’a CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu düşündüğünü bildirdiğini iddia etti.

BEKAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ: Abdullah Gül taraftarı Bekaroğlu’na Akşener’in tepkisi gecikmedi. Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için uğraş veren Bekaroğlu’na zaten tavırlı olan Akşener’in tepki verdiğini belirtti. Sarıkaya, Akşener’in Üsküdar seçimini CHP’nin geçen sandık çok az oyla AK Parti’ye kaptırdığını anımsatıp, "Bekaroğlu ile sağ seçmenin de muhafazakarların da Karadenizlilerin de oyunu alamayız" dediğini ine sürdü.

İLÇEMDE DE OY VEREMEYECEĞİM: Kılıçdaroğlu’nun Bekaroğlu konusundaki tutumu devam edince de Akşener’in tavrı net olduğunu söyleyen  Sarıkaya, İYİ Parti Lideri’nin “Evimin bulunduğu Üsküdar’da oy kullanacağım, Büyükşehir’de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim.” dediğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 12:22 Terör destekçilerinin koluna giren ve kendini milliyetçi sanan iyi parti, hiç mi şehitlerimizin kanından utanmıyorsunuz ??

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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