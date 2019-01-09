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Akşener'den İdris Naim Şahin açıklaması

Akşener'den İdris Naim Şahin açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdris Naim Şahin'in Ordu'dan adaylığı konusunda henüz net bir kararın olmadığını söyledi. Akşener, Şahin'in CHP şartıyla aday olabileceğinin kendisine iletildiğini kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 00:14 - Güncelleme: 09-01-2019 00:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdris Naim Şahin'in adaylığı için Ordu teşkilatının istekli olduğunu; ancak Şahin'in CHP'nin de desteğiyle aday olmak istediğini söyledi. Akşener bu konuda CHP heyeti ile görüşen İYİ Parti heyetinin tam yetkili olduğunu ifade etti.

AK Parti'den istifa ederek ayrılan İdris Naim Şahin, Ordu'dan aday gösterilip gösterilmeyeceği iddialarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener değerlendirdi.

Akşener, bir grup gazeteciyle sohbetinde, bu konudaki sorular üzerine "İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler" dedi.

ORDU LİSTEDE YOK

CHP ile seçim işbirliği yapılan yerler arasında Ordu'nun olmadığını hatırlatan Meral Akşener, "CHP ile yaptığımız işbirliğinde Ordu yok. Ordu şu anda masada değil sonra ne çıkar hiç bilmiyorum. Bizim CHP ile görüşmeyi sürdüren arkadaşlarımız tam yetkili. Gelebilir de masaya ama şu anda İdris Bey'in şartı bu" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bir grup gazetecinin İdris Naim Şahin'in adaylığına ilişkin soruları üzerine seçim işbirliğine yönelik İYİ Parti ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini hatırlattı.

Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra kendisine bilgi verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Şimdi desem ki şu şöyledir, bu böyledir yani o ayrıntıları fazla bilmiyorum. Arkadaşlar görüşüyorlar, konuşuyorlar, belli bir olgunluğa ulaştırıyorlar sonra geliyor bana" dedi.

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