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Akşener'den flaş açıklama: Pazartesi günü genel merkezde olacağım

Akşener'den flaş açıklama: Pazartesi günü genel merkezde olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, destek için evinin önünde bekleyen partililere seslendi. Akşener, "Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 18:55 - Güncelleme: 28-07-2018 18:55

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi akşam saatlerinde son buldu.

Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

PARTİLİLER EVİNE AKIN ETMİŞTİ

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başlamıştı. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Kaplan 28 Temmuz 2018 19:15 Bu hiç bir yere gitmez kendini sağlama alıyor başarısızlıgı ört bas etmek için uydurduğu yalan

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