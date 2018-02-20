Akşener'den 'eski' atağı! AK Parti, MHP, DSP, ANAP ve DYP...

hakan 20 Şubat 2018 17:22 hanımefendi mhpdeyken hiçbir siyasi faaliyet içinde bulunmuyordu. ekmek elden su gölden oy bahçeliden ülkücülerden... kendi partisini kuracağına, mhpde iken bu kadar çok çalışsaydı mhp iktidar olurdu zaten...