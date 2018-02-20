Akşener'den 'eski' atağı! AK Parti, MHP, DSP, ANAP ve DYP...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin 'eski' isimleriyle bir araya geliyor... Akşener'in bu akşam geniş bir siyasi yelpazeden eski bakan, vekil ve bürokratlarla 'istişare' toplantısı yapacağı öğrenildi.
Ankara'da saat 19.30'da Çukurambar'da bir otelde yapılacak istişare toplantısı Akşener'in açılış konuşmasıyla başlayacak. ANAP, DSP, MHP, DYP, Ak Parti'den 300 ismin davet edildiği toplantının basına kapalı bölümünde katılımcılar gündeme ilişkin görüş ve önerilerini dile getirecekler.
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