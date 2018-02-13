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Akşener'den Erdoğan'a: Dost muyuz düşman mı cevabını ver

Akşener'den Erdoğan'a: Dost muyuz düşman mı cevabını ver

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin dış politikasını eleştirerek, "Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 16:23 - Güncelleme: 13-02-2018 16:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Kastamonu'ya geldi.

Akşener açılış öncesi Alparslan Türkeş parkında toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasında dış politikaya değinen Akşener, Suriye'de yaşanan iç karışıklığın Türkiye'ye yaramadığını söyledi.

''ABD İLE DOT MUYUZ DÜŞMAN MI'': Suriye'de bugün Amerika, Rusya ve İran'ın bulunduğunu kaydeden Akşener, "Suriye'de Esad'ın yanında İran, Rusya var. PYD ya da YPG denen PKK'nın Suriye kolunun yanında da Amerika var. Şimdi tekrar soruyorum, bugün vaaz veren muhteremlere. Özellikle saray koalisyonun mensuplarına, yöneticilerine soruyorum. Ak Partinin Genel Başkanına soruyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile dost muyuz, düşman mıyız kardeşim, cevap ver. Amerika ile ilişkilerimizin bu millet tarafından bilinmesine ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin, vereceksin" dedi.

''KÜRECEK'İ, İNCİRLİK'İ NEDEN KAPATMIYORSUN''
Konuşmasında, 'Eğer dostsak o zaman Suriye ve İran ile beraber Esad rejimine karşı mıyız yanında mıyız' bu soruya cevap ver?' diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Eğer Amerika ile düşman isek, o zaman Kürecik ile İncirliği neden kapatmıyorsun kardeşim. Bu ülkenin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yok. Sizi önüne gelen aldattı, ama bunun bedelini hep bu millet ödedi. Rusya ile dost musun, düşman mısın, bunun cevabını ver. Yeminle söylüyorum, böyle bir dış politika olamaz. Bunun bedelini biz hep beraber ödeyeceğiz. Bu garibanın milletin evlatları ödeyecek. Mehmetçik sizin stratejik çukura düşürdüğünüz Türkiye'yi canı pahasına çıkarıp geri getiriyor. Siz bozdunuz, onlar silah zoruyla düzeltiyorlar. Aynı şekilde 15 Temmuz'da bu millet, bu değerli aziz Türk Milleti, köprüden devleti toplayıp getirdiği gibi, siz dağıtıyorsunuz, millet topluyor."

Akşener konuşmasının ardından partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • kötü parti 13 Şubat 2018 17:07 senin yaptığın sşyasetin allah belasını versin,okadar basitmi birilerini hemen düşman ilan etmek,çatışırsın.mücadele edersin ama öyle net bi cevap siyasetde olurmu,nasıl bişisin sen ya,birde sana oy veren olucak yazık ülkeme

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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