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Akşener'den Cumhur ittifakı'na Iğdır sözü

Akşener'den Cumhur ittifakı'na Iğdır sözü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'nın Iğdır tutumunu eleştirerek, AK Parti ve MHP'nin tek aday üzerinde uzlaşmaları halinde o adaya kendilerinin de destek vereceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 01:09 - Güncelleme: 01-02-2019 01:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır için Cumhur İttifakı adayını HDP karşısında destekleme sözü verdi. Akşener, Iğdır'da AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday çıkardığını söyleyerek, "HDP'yi bize yapıştırmaya çalışanlar görülüyor ki her yerde ittifak yapmışlar ama Iğdır'da iki ayrı aday çıkmış" diye konuştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partililer tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İl Başkanı Metin Yaşar ile esnaf ziyaretinde bulundu, Millet İttifakı'na destek istedi. Iğdır'da belediye başkanlığına aday göstermediklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak çok somut bir adım attık. Iğdır çok ilginç bir il. Ermenistan ile sınır. HDP orada 44 bin oy aldı. MHP 23 bin 400 civarında oy aldı. AK Parti 23 bin civarında oy aldı. İYİ Parti ise 5 bin 500 oy almış. İYİ Parti şimdi dedi ki aday çıkarmıyoruz. Yani ne demek istiyoruz; her yerde Cumhur İttifakı el ele tutuşmuş durumda ama buna karşılık ilginç bir şekilde, hem bu bekayı söyleyenler hem HDP'yi şeytanlaştıranlar, o şeytanlaştırılmış HDP'yi bize yapıştırmaya çalışanlar görülüyor ki her yerde ittifak yapmışlar ama Iğdır'da iki ayrı aday çıkmış.

ADAY ÇIKARMIYORUZ

Ben öneride bulundum, laf söz önemli değil, tutumdur bu. Tutumumuz açık; aday çıkarmıyoruz. Yani bu iki siyasi parti yan yana gelip anlaşsınlar, adaylarını teke düşürsünler. Hangi partinin adayı üzerinde karar verirlerse versinler biz oylarımızı o tarafa yönlendireceğiz".

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