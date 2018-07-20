Akşener yola kiminle devam edecek? Bomba İYİ Parti kulisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün başlayan ve 3 gün sürecek Afyon Kampı sırasında partiyi yeniden şekillendirirken, yola kimlerle devam edeceğine de karar verecek. Kampa Başkanlık Divanı, GİK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra analizler için alanında uzman özel konuklar konuşmacı olarak davet edildi.

KAMPA KİMLER KATILIYOR?.. Afyon'un Sandıklı ilçesinde bugün başlayan ve 22 Temmuz akşamı sona erecek kampa yaklaşık 350 İYİ Parti yöneticisinin katılması bekleniyor. Parti tabanındaki farklı kesimler için bir kaynaştırma ortamı sağlanmaya çalışılacak kampta yapılacak toplantılarda, MHP'den kopan ülkücü kesim, merkez sağdan gelen isimler ve yeni partililerin aynı söylemde buluşması ve İYİ Parti kimliğinin oturtulması hedeflenecek.

İYİ PARTİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK... Parti kulislerine göre, kampın ardından partinin yeniden yapılandırılması için ilk adımlar atılacak. Kampa katılacak Başkanlık Divanı, GİK üyeleri ve milletvekilleri ile yapılacak toplantıların ardından Akşener, kiminle yola devam edeceğine karar verecek.

ESKİ VE YENİ SİNİR UÇLARI TÖRPÜLENECEK... Akşener’in, sürekli yaratılan kriz havası ve tekil istifaların önüne geçmek için, partide eski ve yeni sinir uçlarını törpüleyerek yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin tamamiyle bir ‘merkez partisi’ görüntüsüne sahip olabilmesi için adımlar atacağı öğrenildi.