Akşener yıllar sonra geri döndü işte ilk grup toplantısı

TBMM’de 5 dönem milletvekili olarak görev yapan İyi Parti lideri Meral Akşener, 3 yıllık aranın ardından partisinin genel başkanı sıfatıyla bugün (8 Temmuz 2018) saat 14.00'da gerçekleştirilen ilk grup toplantısıyla Meclis’e döndü. Genel Başkan Meral Akşener’in konuşmasından sonra basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekili oldu.

Akşener’in konuşmasının ardından gerçekleşen kapalı bölümünde cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle milletvekili olamayan Akşener’in yerine İyi Parti’nin grup başkanı ve vekilleri ile meclis işleyişine ilişkin görevlendirmeler için seçim yapıldı.

İyi Parti'nin Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekili oldu.

GRUP BAŞAKANVEKİLLİĞİ İÇİN KONUŞULAN İSİMLER: İyi Parti kulislerinde, grup başkanı olarak Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın, iki grup başkanvekili için de Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağ, Lütfü Türkkan, eski Devlet Bakanı Ahat Andican ve İsmail Ok’un ismi öne çıkmıştı.

MECLİS BAŞKANI ADAYI: TBMM Başkanlığı seçiminde ise Durmuş Yılmaz’ın aday olarak gösterilmesi bekleniyor.

  • Siyaset 08 Temmuz 2018 15:45
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