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Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan kritik zirve

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan kritik zirve

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. İki liderin heyetler arasında yaşanan tıkanıklığa ilişkin bir araya geldiği ve sorunların büyük ölçüde aşıldığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 00:16 - Güncelleme: 22-01-2019 00:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 21 büyükşehirde kurulan iş birliğini geliştirmek için yeniden bir araya geldi. İki lider arasında sağlanan mutabakatın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

İki lider arasındaki kritik görüşme İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinde saat 21.00'da gerçekleşti. Kamuoyuna bilgi verilmeyen görüşmede liderlere eşleri de eşlik etti. Akşam yemeği sonrasındaki görüşmede heyetler arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın çözüldüğü ve görüş ayrılıkların büyük ölçüde aşıldığı kaydedildi.

Bazı ilçe belediyeler konusunda varılan mutabakata ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ÜSKÜDAR İÇİN UZLAŞMA VAR MI?

Akşam yemeğinde, başta Akşener’in ikamet ettiği Üsküdar’ın da içinde yeraldığı İstanbul’un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

Ayrıca kurmayların yapacağı son toplantılarda Genel Sekreter Paçacı’nın, müzakereci görevini Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’dan devralabileceği de konuşuluyor.

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