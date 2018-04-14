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Akşener tülbent taktı anlamını açıkladı

Akşener tülbent taktı anlamını açıkladı

BATMAN'da partisinin il teşkilatının açılışına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kadından aldığı beyaz tülbenti kafasına takarak konuşma yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 16:47 - Güncelleme: 14-04-2018 16:47

Beyaz tülbenti taktıktan sonra anlamını açıklayan Akşener, "Yörede aşiretler ya da bazı aileler arasında anlaşmazlık çıktığında ya da kavga sürüyorsa, yaşlı bir kadın tülbentini çıkarır, herkes arkasını döner, çeker gider. Erkeklerin başaramadığını biz başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkarırız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Batman il teşkilatının açılış törenine katıldı. Batman'da folklor gösterileri ile karşılanan Akşener, kendisine uzatılan bayrağı öptü. Seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara hitap etmeden önce bir kadından beyaz tülbentini alan Akşener, başına taktığı tülbentle kalabalığa hitap etti. Konuşmasında başındaki beyaz tülbentin açıklamasını yapan Akşener, "Başımda örtü ve tülbent var. Bölgede gittiğim yerlerde kadınlar bana tülbent armağan ediyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde tülbentlerden oluşan bir müze açacağız. Başımdaki örtü Batmanlı bir kadının örtüsüdür. Bugün ben de Batmanlı kadınlar gibi karşınıza çıktım. Özellikle bu yörede aşiretler ya da aileler birbirine girdiğinde ya da aralarında kavga çıktığında yaşlı bir kadın tülbendini çıkarır, herkes arkasını döner, kimse konuşmadan gider. Şehir şehir dolaşıyoruz. Erkeklerin başaramadığını bizler başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkaracağız. Kardeşin yok edilmesinin önünü keseceğiz"dedi.

"SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"
İktidar partisine alternatif bir parti olduklarını ifade eden Akşener, "Seçimlere giremeyecekler dendi ama seçimlere gireceğiz. Batman'da teşkilatlanamaz dediler. İşte bugün Batman'dayız. İktidar partisine alternatif bir partiyiz. Biz ittifak yaptık bile. Milletle ittifak yaptık. Ev kadınları ve çiftçilerle ittifak yaptık. Dört yıldır atanamayan öğretmenlerle ittifak yaptık. Türkiye haksızlıkları gidermek zorunda. Suriye ve Irak'ın istikrarsızlaşması şehirlerimiz ve insanlarımızın fakirleşmesine yol açmıştır. Dış politikada stratejik çukura düşürülmüş Türkiye'yi yeniden tanzim etmek için yollara düştük. Türkiye'nin her şehrinden vekil çıkaracağız. Bazı şehirlerde güzel üniversite binaları görüyorum ama öğrencilere ders verecek öğretim görevlisi yok "dedi.

İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, konuşmasının ardından Akşener'e, üzerinde 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' yazılı halı ile seccade hediye etti. Akşener, daha sonra parti binasının açılışını yaptı.

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Kaynak : DHA

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