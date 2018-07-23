'Akşener taktik yaptı İYİ Parti'de 'temizlik' yapacak...'

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp 'yeniden aday olmayacağım' demesiyle kulisler bir anda hareketlendi. Akşener 'aday olmayacağım' dese de partinin ağır abileri onu yeniden aday gösterecekler ve Akşener'in 24 Haziran seçimlerinden bu yana yapmak istediği parti içi temizliğe fırsat ve oluşturulacak.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener’in istifa kararını Afyon Kampı başlamadan önce aldığını, Adnan İslamoğlu'nun tweetinin de bunda etkili olduğu ancak asıl kararı Afyon Kampı'ndaki konuşmaların üslubundaki sertlikten dolayı verdiğini yazdı. Ardından da Meral Akşener'in yeni oylun planını şöyle özetledi:

SÜRECİ BİZZAT YÖNETTİ, KRİZİ KONTROLLÜ TIRMANDIRDI... "Aslında Akşener de yerel seçim öncesi milletvekili olmaları ve istifa nedeniyle boşalan partide yenileme yapmakta kararlıydı. Bazılarına göre buna giden süreci yönetti ve krizi bizzat tırmandırıp olağanüstü kurultaya gitmenin yolunu açtı. Böylece kendi listesini kimseye muhtaç kalmadan yapma fırsatını yakaladı."

ADAY OLMAYACAK ADAY GÖSTERİLECEK... Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının perde arkasını da yazan Muharrem Sarıkaya "Mesajında da vurguladığı gibi Akşener kendisi aday olmayacak hatta başlangıçta aday gösterilmesine de sıcak bakmayıp, çıkabilecek adayları görecek. Ancak, Ahat Andican, Musavvat Dervişoğlu, Koray Aydın, Aytun Çıray’ın da arasında bulunduğu ağır akil isimler Akşener’i tekrar aday göstermekte kararlı" dedi.

PARTİDE YÜK OLANLARI TASFİYE EDECEK... İYİ Parti kulislerinde ilk girdiği seçimde yüzde 10 oy almış, 43 milletvekili çıkarmış Hazine yardımını hak etmiş partinin yerel seçime Akşener ile gitmeleri gerektiğine vurgu yapıldığını anlatan Sarıkaya, yazısını şöyle bitirdi: "Akşener seçimin hemen ardından Genel İdare Kurulu toplantısında da istifasını vermiş, akil isimlerin ısrarı üzerine devam kararı almıştı. Benzer süreç burada da çalışır, Akşener aday gösterilir ve yüksek oyla seçilir. Böylece 'Türkiye için yaşaması şart' dediği partisinde sürekli yük olanları da tasfiye olanağına kavuşur…"

KORAY AYDIN NE DEDİ?.. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener her ne kadar aday olmayacağına dair bir tweet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında İYİ Parti aileis olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEDİ?... İYİ Parti Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.Özdağ, "Sayın Meral Akşener IYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır" dedi.