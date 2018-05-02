Akşener resmen cumhurbaşkanı adayı oldu! YSK'ya başvurdu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya resmi başvuru yaptı... Akşener, İYİ Parti'nin Meclis grubu tarafından aday gösterilmeyi reddetmişti...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'ya giderek Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. CHP'den gelen 15 milletvekili ile Meclis'te grup kuran İYİ Parti'nin direkt aday gösterebileceği Akşener, 100 bin imza ile aday olacağını açıklamıştı... Bugün 100 bin imza ile adaylık başvurusu için son gün...