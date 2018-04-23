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Akşener ortak aday mı? CHP'li Özel'den açıklama

Akşener ortak aday mı? CHP'li Özel'den açıklama

Meral 'Akşener, CHP'nin ortak adayı mı olacak?' sorusuna CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak'' yanıtını verdi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 13:57 - Güncelleme: 23-04-2018 13:57

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertürk TV'den Sibel Erdem'in konuğu oldu. Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenlerin ne kadar ilkeli olduklarına bakmak lazım. CHP ve AK Parti vekilleri partinin görevlerinden istifa ederek o gün seçimler oldu. Ve Erdoğan oradan aday olabildi. Bugün yaşanan nedir? Bir parti var ortada, oyu yüzde 9-11 olarak söyleniyor. Dengeleri değiştirecek bir parti. Biz ne dedik MHP, Akşener'i aday yapmamak için uğraşacak. CHP neden dillendiriyor denildi. Doğru çıktı mı, çıkmadı mı? MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24'üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız? 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları." dedi.

AKŞENER ORTAK ADAY OLACAK MI?
'Akşener, CHP'nin ortak adayı mı olacak?' sorusunu değerlendiren Özel, "CHP'nin vekillerinden, çevrelerindenn çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır' diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar." dedi.

GÜL SORUSUNA YANIT: SP'DEN GELECEK HER ÖNERİ ÇOK ÖNEMLİ
'Gül ortak aday olur mu?' sorusuna yanıt veren Özel, "Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım." diye konuştu.

'DÜN SÜRPRİZ YAPMASAYDIK İYİ PARTİ'Yİ SEÇİMDEN ATACAKLARDI'
'Başkanlık sistemine karşıyız diyerek AK Parti'ye sarayın yolunu açan biz miyiz?' diyen Özel, "Kumpaslara mani olsunlar, demokrasiye hizmet etsinler diye oraya gittiler. En doğru zamanda geri gelecekler. Dün 12'de biz sürpriz yapmasaydık, büroyu kapatarak İYİ Parti'yi seçimden atacaklardı. Bundan sonra dertlerine yansınlar. 4'ten büyük 5 var. Bay bay diyoruz" dedi.

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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