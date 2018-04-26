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Akşener mi Gül mü kim daha çok oy alır? Anket sonuçları bomba

Akşener mi Gül mü kim daha çok oy alır? Anket sonuçları bomba

ANKARA'da çatı adayı için Abdullah Gül'ün ismi konuşulurken Meral Akşener ayak diretip adaylıktan vazgeçmedi. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hangisi çıksa daha fazla oy alır? Bir anket şirketinin yaptığı anket sonuçları hayli çarpıcı. Abdullah Gül mü Meral Akşener mi? İşte anketteki durumları;

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:25 - Güncelleme: 26-04-2018 12:25

Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının ardından CHP-İYİ Parti ve SP cephesinde ittifak kurup çatı adayı ile seçime gitme görüşmeleri var. Bu sebeple dün herkesin gözü Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'na dönmüştü. İstanbul'da SP lideri adaylık teklifi ile Gül'ün kapısını çalarken Ankara'da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Meral Akşener 'adaylıktan vazgeçmedim' diyerek bombayı patlatmıştı.

Abdullah Gül üçlü bir seçim yarışına dahil olmak istemediğinden Akşener'in adaylığını duyunca geri vites yaptı. Gül 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın karşına tek isim çıkmasını istiyordu. O ismin de kendisi olması arzusundaydı. Ancak Meral Akşener hesaplarını bozdu. Akşener de 'illa ben' ısrarcılığında ve vazgeçmeye niyetli değil.

MERAL AKŞENER Mİ ABDULLAH GÜL MÜ KİMİN OYU YÜKSEK? :

Son gelen anket sonuçlarına bakılacak olursa Meral Akşener'in oyu Abdullah Gül'ün iki katı. Gül'ün oy oranı Selahattin Demirtaş'tan bile daha düşük. Gül ve Akşener'in oyunun toplamı ise Erdoğan'ın oyunun yarısı kadar bile etmiyor. İşte bomba sonuçlar;

Gül cephesi ilk turda çatı adayı çıkmadığı taktirde Erdoğan'ın seçimin galibi olacağı iddiasında. Meral Akşener ise Erdoğan ile ikinci tura kaldıkları taktirde de onu yeneceğini söylüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 12:40 Meral aksener kendi ne saniyor cok merak ediyorum % 5 oy bile alamaz ilk turda bu is biter topunuz gelin reisi yikamazssaniz

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