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Akşener: İttifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz

Akşener: İttifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz ittifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz. İttifak üzerinden yapılan tartışmaların da muhatabı olarak kendimizi görmüyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 16:53 - Güncelleme: 08-03-2018 16:53

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde partisinin genel merkezinde kadın gazetecilerle bir araya geldi. Akşener, programda ilk olarak kaleme aldığı ve bütün kadın derneklerine gönderdiği mektubu okudu.

EMİNE ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU
Akşener mektubunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına dair tüm sorunların çözümünde birlikte hareket etmenin önemine inandığını belirterek, şu satırları okudu:

"Zira 'kadına dair sorun'dan söz ediyor olmak toplumun bütünüyle ilgili sorunlardan söz ediyor olmaktır. Sizler de çok iyi bilmektesiniz ki, bugün ülkemizde kontrol dışı, denetlenemez, empati yoksunu bir Cumhurbaşkanı vardır. O Cumhurbaşkanı çocuklarımızın eğitim durumundan bir kısmının uğradığı tacize, kadınlarımızın yaşadığı şiddet ve cinayetlerden çalışma koşullarına kadar her duruma sadece ve sadece kendi gücüne hizmet edecek bir çerçeveden bakmaktadır. Çünkü o Cumhurbaşkanı kadınların ve çocukların sorunlarına odaklanamayacak kadar kendisine odaklanmış durumdadır. O Cumhurbaşkanı ihtiras tramvayına binmiştir. Başkanlık ihtirası, insanlara insan gibi bakmasını engellemekte, sadece oy sayısı gibi görmesine yol açmaktadır. Kendisi için başkanlık uğrunda feda edilemez bir şey yoktur. Bugün ülkemizde ihtiras ağına düşmüş Cumhurbaşkanını şikâyet, kontrol edebilecek tek bir yer kalmıştır, o da Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kendisidir. Hanımefendiden istirhamımız, eşleri beyefendiye 'biraz da evde oturmasını' söylemesidir."

'BU İSMİ GENÇLER BULDU'
Akşener, bir soru üzerine İYİ Parti ismini gençlerin bulduğunu söyleyerek, "Bizim yaş grubumuzda yılların getirdiği sabit düşünceler var. Gençlerimize baktığımızda bir mizah gücü var. Sonuç itibarıyla bu gençlere hitap edecek bir isim. İki gece uyuyamadım arkadaşlarla paylaşmak için. O çocuklara söz vermiştim ben, bulduğunuzu kabul edeceğiz diye, sonuç olarak çok da iyi oldu" dedi.

'KARAMOLLAOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYUYORUZ'
İttifak çalışması kapsamında kendisine yöneltilen soruya ise Akşener, şu şekilde cevap verdi:

"Ben en başından, daha partiyi kurmadan evvel arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptığımız süreçte, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ile birlikte yol yürümeyi kişisel olarak arzu ettiğimi söylemiştim. Şimdi AK Parti Genel Başkanı ve SP Genel Başkanı bir ittifak görüşmesi yaptı. Anladığım kadarıyla SP o kapıyı kapattı. Dolayısıyla net bir şey söyleyeyim: Biz ittifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz. İttifak üzerinden yapılan tartışmaların da muhatabı olarak kendimizi görmüyoruz. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun tespitleri ve görüşlerine elbette saygı duyuyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Okur 08 Mart 2018 18:34 halen iyi partide iyi bişe göremedik.

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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