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Akşener: FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorundasınız

Akşener: FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorundasınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Kendisine FETÖ sorusu sorulunca Akşener, ''Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 16:40 - Güncelleme: 16-04-2018 16:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Meral Akşener'e, FETÖ sorusu soruldu. Akşener, "Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ'cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" dedi.

''DOKUNULMAZLIĞIM YOK''
"Benim dokunulmazlığım yok" diyen Akşener, "Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir" şeklinde konuştu

''BELGELER VERİLİR GEREKEN YAPILIR''
Meral Akşener, "Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim; Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır" şeklinde konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 17:08 15 TEMMUZ’DA ERDOĞAN’A SUİKAST İDDİALARI UYDURMA ÇIKIP HAVADA KALINCA YANLISI SABAH 21 AY SONRA BOŞLUĞU DOLDURDU: “2. TİM VARDI AMA HEP GÖZDEN KAÇIRILDI!”................

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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