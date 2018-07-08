Akşener Bahçeli'nin elini öpenlere kapıyı gösterdi! Terk edin...

24 Haziran'da seçilen milletvekillerin yemin etmesi için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ilk toplantıda İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi, Musavvat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin önünde eğilmesi, Koray Aydın ile Bahçeli'nin samimiyeti ve Yasin Öztürk’ün de ülkücü işareti yapması parti içinde rahatsızlık yaratmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bahçeli'nin elini öpenlere sert çıktı ve "Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal gitsinler" dedi.

UYMAYANLAR İYİ PARTİ'Yİ TERKETSİN... Cumhuriyet'in haberine göre Akşener, bugün Meclis'te yaptığı ilk grup toplantısında el öpülmesi olayına tepki göstererek, "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'yi karıştıran görüntüler! Neler oluyor?..

İYİ PARTİ'NİN GRUP BAŞKANI VE BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU... 3 yıllık aranın ardından partisinin genel başkanı sıfatıyla bugün ilk grup toplantısıyla Meclis’e geri dönen Meral Akşener’in konuşmasından sonra basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Meclis yönetimi belirlendi. İYİ Parti Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekili oldu.

MECLİS BAŞKANI ADAYI... TBMM Başkanlığı seçiminde ise Durmuş Yılmaz’ın aday olarak gösterilmesi bekleniyor.

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