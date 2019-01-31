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Aksaray'da gergin anlar: Köylüler yolu trafiğe kapattı!

AKSARAY'da taş ocağından yük taşıyan kamyonların yollarına zarar verdiğini ve ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını belirten köylüler, yolu kapatıp, eylem yaptı. Yolu yaklaşık 1 saat kapatan köylüler, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ile görüştükten sonra eylemi sona erdirdi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 22:18 - Güncelleme: 31-01-2019 22:18

AKSARAY’da taş ocağı kamyonlarının yola zarar vermesine tepki gösteren köylüler yolu trafiğe kapattı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan yaklaşık 100 kişilik bir gurup, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kamyonların köyün içinden geçen yolu kullandığı ve tonajları nedeniyle yolu bozdukları gerekçesiyle kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle kapattı. Ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden de rahatsız olan köy halkı taş ocağına giden kamyonların geçişine de izin vermedi. Olay anı vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi.

Yolun kapatılması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri adeta etten duvar örerek köylülerin yolu kapatmasına engel oldu. Köy halkını sakinleştirmeye çalışan jandarma vatandaşları ikna edemeyince olay yerine İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık geldi. Albay Anık köylüler ile bir bir görüşerek ikna etmeyi başardı. Yol tekrar trafiğe açılırken kalabalık da sessizce dağıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 22:23 azzzzzzzzzzzz bile e verdiniz oyu aldınız nanayı..........

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