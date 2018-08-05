Akrep Nalan karar verdi! İşte evini bağışladığı o vakıf

ateizmin ayak sesleri 05 Ağustos 2018 11:56 yanlis yapmissin. belli ki ateistsin, o yüzden kendin gibi düsünen bir vakfa bagis yapiyorsun. biraz ahiretini düsünseydin evini ya bu vatani korumak icin canini feda edenlere mehmetcik vakfina, ya türk diyanet vakfina ya da türk egitim vakfina ya da herkesin yardimcisi türk kizilayina bagislardin. hic degilse amel defterin kiyamate kadar acik kalir, sevap kazanirdin. topraga girince defterimde kapansin dedigin icin gidip bir ateist vakfa vermissin. o zaman söylenecek tek söz kaliyor: girecegin cukurun derin olsun.