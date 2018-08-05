Akrep Nalan karar verdi! İşte evini bağışladığı o vakıf

‘Akrep Nalan’ olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşadığı evini yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na bağışladı.
Birgün'de yer alan habere göre, Akrep Nalan, çocuğu olmadığı için uzun zamandır evini nereye bağışlayacağını düşündüğünü belirterek, “Dünyada yaşadığın sürece mal mülk ediniyorsun benim çocuğum olmadığı için uzun zamandır nereye bağışlasam diye düşünüyordum, bir takım araştırmalar yaptım, bu konuda en iyi çalışan vakfın Nesin Vakfı olduğuna karar verdim” dedi.
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