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Akrep Nalan karar verdi! İşte evini bağışladığı o vakıf

Akrep Nalan karar verdi! İşte evini bağışladığı o vakıf

Sanatçı Akrep Nalan, yaşadığı evini ölümünden sonra devredilmek üzere Nesin Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 10:52 - Güncelleme: 05-08-2018 10:52

‘Akrep Nalan’ olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşadığı evini yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na bağışladı.

Birgün'de yer alan habere göre, Akrep Nalan, çocuğu olmadığı için uzun zamandır evini nereye bağışlayacağını düşündüğünü belirterek, “Dünyada yaşadığın sürece mal mülk ediniyorsun benim çocuğum olmadığı için uzun zamandır nereye bağışlasam diye düşünüyordum, bir takım araştırmalar yaptım, bu konuda en iyi çalışan vakfın Nesin Vakfı olduğuna karar verdim” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ateizmin ayak sesleri 05 Ağustos 2018 11:56 yanlis yapmissin. belli ki ateistsin, o yüzden kendin gibi düsünen bir vakfa bagis yapiyorsun. biraz ahiretini düsünseydin evini ya bu vatani korumak icin canini feda edenlere mehmetcik vakfina, ya türk diyanet vakfina ya da türk egitim vakfina ya da herkesin yardimcisi türk kizilayina bagislardin. hic degilse amel defterin kiyamate kadar acik kalir, sevap kazanirdin. topraga girince defterimde kapansin dedigin icin gidip bir ateist vakfa vermissin. o zaman söylenecek tek söz kaliyor: girecegin cukurun derin olsun.

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