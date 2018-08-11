Akrep Nalan isyan etti: Google'a adımı yazın Köpek Katili olarak çıkıyorum

Nesin vakfına evini bağışamasıyla gündeme gelen Akrep Nalan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemde talihsiz bir şekilde köpeğinin üzerine basarak öldüren Nalan, "Şimdi Google’a adımı yaz; ‘Köpek katili’ olarak çıkıyorum. Yüreğim acıyor" diyerek veryansın etti.

Kadife gibi bir ses, hep gülen bir yüz, içi saf sevgi dolu bir kalp evet bahsettiğimiz bu insan Akrep Nalan. Bir dönem talihsiz bir şekilde köpeğinin üzerine basıp öldürmesiyle gündem olan Akrep Nalan medyadan uzak geçen uzun bir sürenin ardından son olarak evini Nesin Vakfına bağışlamasıyla gündeme geldi. Posta'ya çarpıcı açıklamalarda bulunan Akrep Nalan'ın röportajından satırbaşlarını sizler için derledik. Twitter

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BENİ O KADAR ÜZDÜLER CANIMI YAKTILAR Kİ: Magazini hiç sevmediniz sanki?



-Beni o kadar çok üzüp canımı yaktılar ki... Beni kilolarımla ve köpeğimle gündemden düşürmediler. Çok kötü, çok talihsiz bir kazaydı. Belki de başıma gelmiş en büyük trajedi. Köpeğimin üstüne bastım öldü... Şimdi Google’a adımı yaz; ‘Köpek katili’ olarak çıkıyorum. Yüreğim acıyor. Hele de hayvansever bir insansanız acınız ikiye katlanıyor. O yüzden insanlardan korkuyorum. Günlerce kendime gelemedim, çok ağladım. Beni köpek canavarı olarak yazdılar. Asıl bana yapılan canavarlıktı. Twitter

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Hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyordu; inzivaya çekilmiştiniz sanki. Güzel bir bağış haberiyle sizden yeniden haber aldık. Evinizi Nesin Vakfı’na bağışladınız.



-Bence çok doğru bir karardı bu. Çevremdeki dostlarım patır patır gidiyor. Herkes gün gelip gidecek. Giderken arkasında güzel şeyler bırakmalı, iyi anılmalı insan. Çalıştık, çabaladık, dünya malları edindik ama evlenemedik. Çocuğum olmadı. Çok derin aile ilişkileri olan bir insan da değilim... Twitter

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