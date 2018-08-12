Akrabalar yolda birbirini sıkıştırdı: Sonrası korkunç!

Kaza, Kocaeli Çayırova Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, piknik dönüşü konvoy halinde ilerleyen ve akraba oldukları belirtilen 3-4 araçtan Çetin Kara (22) idaresindeki 34 L 6243 plakalı otomobil ile Osman Nuri Ayık idaresindeki 41 VN 394 plakalı hafifi ticari araç birbirlerini sıkıştırdı.