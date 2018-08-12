Akrabalar yolda birbirini sıkıştırdı: Sonrası korkunç!

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, piknik dönüşü akrabaların bulunduğu araçların yolda birbirlerini sıkıştırması sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Akrabalar yolda birbirini sıkıştırdı: Sonrası korkunç!

Kaza, Kocaeli Çayırova Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, piknik dönüşü konvoy halinde ilerleyen ve akraba oldukları belirtilen 3-4 araçtan Çetin Kara (22) idaresindeki 34 L 6243 plakalı otomobil ile Osman Nuri Ayık idaresindeki 41 VN 394 plakalı hafifi ticari araç birbirlerini sıkıştırdı.

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Akrabalar yolda birbirini sıkıştırdı: Sonrası korkunç!

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Osman Nuri Ayık'ın kullandığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Osman Nuri Ayık olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Akrabalar yolda birbirini sıkıştırdı: Sonrası korkunç!

112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Akrabalar yolda birbirini sıkıştırdı: Sonrası korkunç!

Kazayı görerek araçlarından inen konvoydaki diğer akrabalar, yakınlarının öldüğünü görünce sinir krizleri geçirdi.

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