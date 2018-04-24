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AKPM'den küstah çağrı! Seçimleri erteleyin...

AKPM'den küstah çağrı! Seçimleri erteleyin...

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" iddiasıyla hükümete 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 16:03 - Güncelleme: 24-04-2018 16:03

AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) küstah bir karara daha imza attı. Mevcut koşullarda yapılacak seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı"nı iddia eden AKPM, Türkiye'ye 24 Haziran 2018 günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini erteleme çağrısı yaptı.

AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının "seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği iddia edildi.

Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

'KAYGI VERİCİ'... Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı. 

Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" iddiasında bulundu. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

BİR YAPTIRIMI YOK... Kararın şu aşamada herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak AKPM Denetim Komisyonu demokratik standartlar konusunda Avrupa genelinde referans olduğundan, aldığı karar diğer Avrupa kurumları tarafından da destekleniyor. AKPM Nisan 2016'da Türkiye'yi denetim sürecine almıştı.

Denetim Komisyonu'nun bu karar sonrası 24 Haziran seçimleri için gözlemci heyeti gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor. Bir Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor. (DW)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Burdayiz. 24 Nisan 2018 16:24 Ne oldu fesat tohumlarınızı ekemeden seçim mi oluyor, acep sizi kim takar:):)

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