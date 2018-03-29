AKP'li Şamil Tayyar, Erdoğan'dan gizlendiğini iddia ettiği videoyu paylaştı

Oda TV'nin haberine göre, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunmuştu. Şamil Tayyar'a göre FETÖ'den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek “itirafçı” adı altında tahliye ediliyordu.

“FETÖ Borsası var” diyen Tayyar bunun üzerine Beyaz TV’de Dinamit adlı programda, “Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük” demişti.

Tayyar “Cumhurbaşkanı izledi çıldırdı” dediği görüntüleri Twitter adresinden paylaştı. “Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz'dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyerek görüntüleri paylaşan Şamil Tayyar, devamında, “Bu videoyu daha önce TV ve twitterden yayınladım, ne varki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın” ifadelerini paylaştı.  Kaynak Yeniçağ: AKP'li Şamil Tayyar, "Erdoğan'ı çıldırtan" videoyu paylaştı

  • Güncel 29 Mart 2018 08:51
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