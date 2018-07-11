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Aklını kullanacak olan yerli drone'umuz: Trogon!

Aklını kullanacak olan yerli drone'umuz: Trogon!

Türkiye'de insansız hava araçları üzerinde çalışmalar sürdürülürken, havada akıllı görev değişimi yapabilen bir drone geliştirildi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:19 - Güncelleme: 11-07-2018 11:19

Türkiye'de insansız hava araçları üzerinde çalışmalar sürdürülürken, havada akıllı görev değişimi yapabilen bir drone geliştirildi. Ankara Teknopark'ta bulunan Lapis Havacılık Teknolojileri, milli ve özgün kodlarla oluturdukları Tragon'u vatandaşların beğenisine sundu.

Lapis şirketi, sahip olduğu kabiliyetlerle hem hava aracı platformları hem de platformlarda kullanılan çeşitli ekipmanlar üretiyor. Lapis CR-01 Trogon ismi verilen drone, başta keşif gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere yol güvenliği, sınır güvenliği, petrol-doğalgaz boru hatları güvenliği, haritalama, orman alanları uygulamaları, tarımsal uygulamalar ve afet yönetimi gibi farklı görev ihtiyaçlarına göre farklı faydalı yüklerle donatılabilecek.

Tam otonom görev yapabilen Trogon, yüksek faydalı yük kapasitesiyle zor koşullarda bile görevini tamamlamak için dizayn edilmiş durumda. Trogon, üzerinde sabit 12X gündüz kamerası ve takılıp çıkarılabilir termal kamerasıyla gece gündüz görev yapabiliyor.

Trogon'un 1,5 kilogram ağırlığa ve 30 dakika uçuş süresine sahip olduğuna işaret eden Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pehlivanlı, aracın küçük bir yer sistemi ve tabletle 5 kilometreye kadar anlık veri ve görüntü aktarımı yapabildiğini belirtti.

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Pehlivan; "Örneğin 3 kilometre uzaktaki bir noktayı ya da hedefi inceleyen drone, bataryasının bitmesine yakın dönüş süresini de hesaplayarak yerdeki hazır sisteme 'Bataryam bitiyor, sen kalk' mesajı gönderiyor. Bunun üzerine yerdeki sistem kalkıp, diğerinin olduğu yere giderek görevi devralıyor.

Bataryası bitmek üzere olan drone da merkeze iniyor. 9 kiloluk bir sistem çantasıyla bir yer 2 platform, 6 pille kesintisiz şekilde 2,5 saat gözlemlenebiliyor. Bu özellik aynı zamanda sürü özelliğinin de altyapısını oluşturuyor. Tek bir yer kontrol istasyonuyla birden fazla 'drone'u kontrol edebiliyoruz. Aynı anda 2 drone kaldırılıp farklı noktaları inceleyebiliyoruz. Sürü mantığının ilk aşamasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Kaynak: Teknolojioku

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