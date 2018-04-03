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Akkuyu nükleer santralinin temeli atıldı! Putin tarihi törene katıldı

Akkuyu nükleer santralinin temeli atıldı! Putin tarihi törene katıldı

TÜRKİYE 'nin 60 yıllık hayali gerçekleşti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Beştepe'de düzenlenen törende atıldı. Akkuyu Nükleer santrali 20 milyar dolara mal olacak.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 15:29 - Güncelleme: 03-04-2018 17:27

TÜRKİYE'nin ilk nükleer santralinin inşasına resmen başlandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Putin ve Erdoğan, video konferans yoluyla Akkuyu'ya bağlanarak nükleer santralin temelini attı. Beştepe'deki törende konuşan Erdoğan, "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz, santral elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

TARİHİ BİR AN: - "Akkuyu santralinin temelini bugün burada Putin'le birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 2017'de yüzde 7,4 büyüdük. Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Halen 16 ülkede 55 nükleer santral inşa halinde. Bugün temelini attığımız Akkuyu ile bu sayıs 56 oluyor. Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetini daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Enerji güvenliğine katkı sağlarken iklim değişikliğinde de önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'nin pek çok yatırımı gibi yarım asırlık hayali gibi Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamlarla çok yakın bir mesaimiz oldu. Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi işbirliği ruhudur. Rusya ile bölgesel meseleler hususunda işbirliğine de artırarak sürdürmekte kararlıyız."

PUTİN: TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ ARTIRACAK

Akkuyu nükleer santrali için Moskova'dan gelen Putin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bu yenilikçi proje son derece önemlidir. Türkiye nükleer sektörünü kuruyor. Türkiye gelişmiş bir ülke, bu da Türkiye için yeni bir basamak. Güvenlik standartları da en yüksek olacak. Bu santralin devreye girmesi Türkiye'nin potansiyelini de artıracaktır. Uzmanların görüşüne göre santral Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacaktır. 350'yi aşkın şirket tedarik listesine dahil olmak istiyor. Bu projeyle her iki ülkede de iş imkanı yaratılacaktır. Yüksek kalifiyeli uzmanların yetiştirilmesinde de işbirliği yapmak istemekteyiz. Rus üniversitelerinde 220'yi aşkın Türk öğrenci nükleer teknoloji eğitim alıyor. Son derece iddialı bir hedefimiz var 2023 senesinde ilk bloğun hizmete girmesini planlıyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan'la bunun gerçekleşmesi için mutabık kaldık. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, Rus-Türk işbirliğinin göstergesi olacaktır."

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

BERAT ALBAYRAK: ÖNEMLİ BİR MİLADI YAŞIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da konuşmasında şunları söyledi: "63 yıllık rüyanın gerçekleşmesinde en önemli kavşakta duruyoruz. Bugün tarihi bir ana şahit oluyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesinin temelini atıyoruz. 7 gün 24 saat sıfır emisyonla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce önemli bir miladı yaşadığımız açıkltır. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak, işletmeye başlayınca 3 bin 500 kişi çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşacak."

MALİYETİ 20 MİLYAR DOLAR

Mersin'deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atıldı özellikleri neler?        

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 17:49 Enerjide dışa bağımlılık artıyor Dış ticaret açığının halen önemli bir kısmı enerji ithalatından kaynaklanıyor.

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KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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