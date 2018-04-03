Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı Akkuyu nerede özellikleri neler

MERSİN- Uzun süredir konuşulan Akkuyu Nükleer Santral projesinin, temel atma töreni bugün gerçekleşiyor. Akkuyu Nükleer Santrali temel atma törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak. Peki Akkuyu Nükleer Santrali nerede, kimin? İşte Türkiye'nin 560 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Santrali'nin detayları...
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Ankara'da...Putin'in uçağı Ankara Esenboğa Havaalanında indi. Her iki lider için Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergahlarda yaya polisler görev yapıyor.
TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR; Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atılıyor, geri sayım başladı.
İLK NÜKLEER SANTRAL PROJESİ; Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara’dan telekonferansla atılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.
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