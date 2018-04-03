Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı Akkuyu nerede özellikleri neler

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Ankara'da...Putin'in uçağı Ankara Esenboğa Havaalanında indi. Her iki lider için Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergahlarda yaya polisler görev yapıyor.